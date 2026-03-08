«Выглядит он классно». Михаил Сергачёв высказался о баскетболисте Егоре Дёмине

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв, признанный НХЛ самым стильным игроком лиги, назвал, по его мнению, самого модного спортсмена планеты, а также упомянул соотечественника Егора Дёмина.

«Чей стиль из спортсменов нравится? Баскетболист Шей Гилджес-Александер. Он, наверное, вообще лучший в мире спорта с точки зрения стиля.

Егор Дёмин? Я подписан на него, мы иногда общаемся. Он молодец. Видно, что человек играет в НБА и со вкусом у него всё нормально. Я не знаю, работает ли он со стилистом, но выглядит он классно, мне нравится», — приводит слова Сергачёва издание Sports.ru.

