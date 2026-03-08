Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лада — Спартак, результат матча 8 марта 2026, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Спартак» во второй раз за два дня обыграл «Ладу», Рубцов оформил дубль
Комментарии

В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Пивчулин (Соловьёв) – 01:49 (5x5)     0:2 Рубцов (Ярош, Филин) – 13:23 (5x5)     0:3 Рубцов (Филин, Иванов) – 24:00 (5x5)     1:3 Сетдиков (Коттон, Сёмин) – 28:31 (5x5)     2:3 Чивилёв (Коттон, Кугрышев) – 42:10 (5x4)     2:4 Беляев (Рубцов, Филин) – 53:07 (5x5)     2:5 Кин (Филин) – 57:06 (en)    

Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Герман Рубцов. Ещё по шайбе за красно-белых забросили Данил Пивчулин, Александр Беляев и Джоуи Кин, поразивший пустые ворота в концовке матча. «Лада» едва не отыгралась со счёта 0:3, забросив две шайбы подряд — отличились Никита Сетдиков и Андрей Чивилёв.

Вчера, 7 марта, «Спартак» разгромил «Ладу» со счётом 7:1.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 65 матчей, в которых набрала 45 очков, клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 74 очками после 63 встреч располагается на седьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android