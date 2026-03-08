«Спартак» во второй раз за два дня обыграл «Ладу», Рубцов оформил дубль

В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Дублем в составе «Спартака» отметился нападающий Герман Рубцов. Ещё по шайбе за красно-белых забросили Данил Пивчулин, Александр Беляев и Джоуи Кин, поразивший пустые ворота в концовке матча. «Лада» едва не отыгралась со счёта 0:3, забросив две шайбы подряд — отличились Никита Сетдиков и Андрей Чивилёв.

Вчера, 7 марта, «Спартак» разгромил «Ладу» со счётом 7:1.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 65 матчей, в которых набрала 45 очков, клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 74 очками после 63 встреч располагается на седьмой строчке Запада.