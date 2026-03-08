Хагель — о Кучерове: он лучший хоккеист в мире, играть с ним — большая честь
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал выступление Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2). 32-летний россиянин набрал 4 (0+4) очка и в шестой раз в карьере преодолел отметку в 100 очков за сезон.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маччелли (Нюландер) – 04:50 1:1 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 05:36 1:2 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 12:30 1:3 Перри (Хагель, Чирелли) – 13:48 1:4 Бьёркстранд (Кучеров, Гюнцель) – 15:06 (pp) 1:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 55:41 2:5 Робертсон – 59:29
«Даже не знаю, что сказать. По моему мнению, он лучший хоккеист в мире. Кучеров доказывает это своей трудолюбивостью и игрой. Играть с ним – большая честь», – цитирует Хагеля пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров провёл 57 матчей, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 68 результативными передачами при полезности «+32». Всего на счету хоккеиста 1094 (389+705) очка в 860 играх регулярного чемпионата НХЛ.
