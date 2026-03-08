Скидки
Евгений Корешков высказался о пятом поражении «Трактора» от «Металлурга» в сезоне

Евгений Корешков высказался о пятом поражении «Трактора» от «Металлурга» в сезоне
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов (Григоренко, Ливо) – 00:27 (5x5)     0:2 Коршков (Кадейкин) – 13:51 (5x5)     1:2 Петунин (Орехов, Исхаков) – 28:34 (5x5)     2:2 Исхаков (Пресс, Маклюков) – 34:51 (5x5)     3:2 Толчинский – 65:00    

— Прежде всего хотел бы поздравить всех женщин с праздником восьмого марта. Сегодня был равный и интересный матч. Для «Трактора» очень важно, что мы хорошо провели третий период. А в плей-офф нет буллитов. Парни – молодцы, старались, хорошо играли.

— У «Трактора» ещё до вашего прихода была скверная привычка давать сопернику фору и отыгрываться. Здесь получилось по-другому – вы вели, но удержали преимущество. В чём причина?
— Голевые моменты были и в нашу сторону, и в сторону «Металлурга». При 2:0 у нас был выход «один в ноль», потом был ещё один голевой момент. Забей мы – и неизвестно, какой сценарий дальше был бы. Это хоккей. Здорово, что в третьем периоде команда прибавила, — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

