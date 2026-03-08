Скидки
Торпедо — Сочи, результат матча 8 марта 2026, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» обыграло «Сочи» в результативном матче и прервало серию поражений
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Сочи». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гараев (Летунов) – 02:52 (5x5)     1:1 Сероух (Ли, Биттен) – 09:02 (5x5)     2:1 Шавин (Белевич, Нарделла) – 12:12 (5x5)     2:2 Хафизов (Ли, Биттен) – 42:10 (5x4)     3:2 Атанасов (Виноградов, Александров) – 45:08 (5x5)     3:3 Петухов (Кагарлицкий, Гуськов) – 47:49 (5x4)     4:3 Гончарук (Ткачёв, Журавлёв) – 51:37 (5x5)    

Голами в составе «Торпедо» отметились Амир Гараев, Никита Шавин, Василий Атанасов и Сергей Гончарук. За сочинский клуб шайбы забросили Даниил Сероух, Тимур Хафизов и Егор Петухов.

«Торпедо» взяло реванш за недавнее поражение от «Сочи» в гостевом матче со счётом 1:5 и прервало серию из двух поражений. Эта победа позволила нижегородскому клубу подняться на четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

