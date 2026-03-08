«Торпедо» обыграло «Сочи» в результативном матче и прервало серию поражений
Поделиться
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Сочи». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гараев (Летунов) – 02:52 (5x5) 1:1 Сероух (Ли, Биттен) – 09:02 (5x5) 2:1 Шавин (Белевич, Нарделла) – 12:12 (5x5) 2:2 Хафизов (Ли, Биттен) – 42:10 (5x4) 3:2 Атанасов (Виноградов, Александров) – 45:08 (5x5) 3:3 Петухов (Кагарлицкий, Гуськов) – 47:49 (5x4) 4:3 Гончарук (Ткачёв, Журавлёв) – 51:37 (5x5)
Голами в составе «Торпедо» отметились Амир Гараев, Никита Шавин, Василий Атанасов и Сергей Гончарук. За сочинский клуб шайбы забросили Даниил Сероух, Тимур Хафизов и Егор Петухов.
«Торпедо» взяло реванш за недавнее поражение от «Сочи» в гостевом матче со счётом 1:5 и прервало серию из двух поражений. Эта победа позволила нижегородскому клубу подняться на четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 8 марта 2026
-
19:45
-
19:22
-
19:05
-
18:50
-
18:19
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:03
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:42
-
15:28
-
15:20
-
14:46
-
14:24
-
13:58
-
13:28
-
13:00
-
12:57
-
12:36
-
12:30
-
12:18
-
12:00
-
11:54
-
11:30
-
11:22
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:34
-
10:30
-
10:12
-
09:50