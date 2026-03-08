«Торпедо» обыграло «Сочи» в результативном матче и прервало серию поражений

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и «Сочи». Победу в результативной встрече одержали хозяева со счётом 4:3.

Голами в составе «Торпедо» отметились Амир Гараев, Никита Шавин, Василий Атанасов и Сергей Гончарук. За сочинский клуб шайбы забросили Даниил Сероух, Тимур Хафизов и Егор Петухов.

«Торпедо» взяло реванш за недавнее поражение от «Сочи» в гостевом матче со счётом 1:5 и прервало серию из двух поражений. Эта победа позволила нижегородскому клубу подняться на четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.

