«Отыгрались, победили — молодцы». Разин — о матче «Металлурга» с «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о волевой победе в матче с челябинским «Трактором» (3: Б).

«Мы дали соперникам гандикап. Проиграли пятак, когда пропустили второй гол. Отыгрались, победили — молодцы. Мы отнимали силы у соперников, особенно во втором периоде, когда хорошо накладывали смены. Отсутствие Коробкина и Яковлева не связано со здоровьем. В первом голе Михайлис оказался на пятаке, что большая редкость. Хочется ему передать, что такие голы тоже считаются. Исхаков хорошо попал. Да, его тройка забила, но несколько десятков бросков летели просто в стекло — прицел сбился.

Проблема, которая возникает всё чаще — пропали контратаки, которые раньше проходили. Это связано в первую очередь с тем, что в последних матчах мы чаще отыгрываемся, плохо начинаем первые периоды — они нам не очень удаются. Но мы проявляем характер, отыгрываемся», — цитирует Разина пресс-служба клуба.