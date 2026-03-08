«Отыгрались, победили — молодцы». Разин — о матче «Металлурга» с «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о волевой победе в матче с челябинским «Трактором» (3: Б).
«Мы дали соперникам гандикап. Проиграли пятак, когда пропустили второй гол. Отыгрались, победили — молодцы. Мы отнимали силы у соперников, особенно во втором периоде, когда хорошо накладывали смены. Отсутствие Коробкина и Яковлева не связано со здоровьем. В первом голе Михайлис оказался на пятаке, что большая редкость. Хочется ему передать, что такие голы тоже считаются. Исхаков хорошо попал. Да, его тройка забила, но несколько десятков бросков летели просто в стекло — прицел сбился.
Проблема, которая возникает всё чаще — пропали контратаки, которые раньше проходили. Это связано в первую очередь с тем, что в последних матчах мы чаще отыгрываемся, плохо начинаем первые периоды — они нам не очень удаются. Но мы проявляем характер, отыгрываемся», — цитирует Разина пресс-служба клуба.
- 8 марта 2026
-
20:46
-
20:15
-
19:45
-
19:22
-
19:05
-
18:50
-
18:19
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:03
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:42
-
15:28
-
15:20
-
14:46
-
14:24
-
13:58
-
13:28
-
13:00
-
12:57
-
12:36
-
12:30
-
12:18
-
12:00
-
11:54
-
11:30
-
11:22
-
11:10
-
11:00
-
10:52
-
10:34
-
10:30