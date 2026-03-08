Скидки
«Отыгрались, победили — молодцы». Разин — о матче «Металлурга» с «Трактором»

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о волевой победе в матче с челябинским «Трактором» (3: Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов (Григоренко, Ливо) – 00:27 (5x5)     0:2 Коршков (Кадейкин) – 13:51 (5x5)     1:2 Петунин (Орехов, Исхаков) – 28:34 (5x5)     2:2 Исхаков (Пресс, Маклюков) – 34:51 (5x5)     3:2 Толчинский – 65:00    

«Мы дали соперникам гандикап. Проиграли пятак, когда пропустили второй гол. Отыгрались, победили — молодцы. Мы отнимали силы у соперников, особенно во втором периоде, когда хорошо накладывали смены. Отсутствие Коробкина и Яковлева не связано со здоровьем. В первом голе Михайлис оказался на пятаке, что большая редкость. Хочется ему передать, что такие голы тоже считаются. Исхаков хорошо попал. Да, его тройка забила, но несколько десятков бросков летели просто в стекло — прицел сбился.

Проблема, которая возникает всё чаще — пропали контратаки, которые раньше проходили. Это связано в первую очередь с тем, что в последних матчах мы чаще отыгрываемся, плохо начинаем первые периоды — они нам не очень удаются. Но мы проявляем характер, отыгрываемся», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил «Трактор» по буллитам
