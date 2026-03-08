Скидки
«Если вы обиделись, извините, мы больше так не будем». Разин извинился перед судьями КХЛ

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин извинился перед судьями за свои высказывания в матче с «Авангардом» (2:3 ОТ) в Омске и за бросок шайбы в сторону арбитра от нападающего Владимира Ткачёва в матче с «Автомобилистом» (1:3).

«Хочется даже извиниться перед судьями, если они на что-то обиделись – на моё высказывание в Омске или на бросок Володи Ткачёва. У них же, наверное, своё братство. Поэтому если вы обиделись, извините нас, пожалуйста. Мы больше так не будем», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

В матче с «Авангардом» Разин получил удаление за неспортивное поведение в конце третьего периода, которое было реализовано омским клубом в овертайме.

