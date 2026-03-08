Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Металлурга»: в начале сезона нам везло, забивали простые голы. Сейчас не прёт

Форвард «Металлурга»: в начале сезона нам везло, забивали простые голы. Сейчас не прёт
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин прокомментировал волевую победу в матче с челябинским «Трактором» (3:2 Б). Магнитогорская команда уступала со счётом 0:2 после первого периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Глотов (Григоренко, Ливо) – 00:27 (5x5)     0:2 Коршков (Кадейкин) – 13:51 (5x5)     1:2 Петунин (Орехов, Исхаков) – 28:34 (5x5)     2:2 Исхаков (Пресс, Маклюков) – 34:51 (5x5)     3:2 Толчинский – 65:00    

«Мы проспали начало. В начале сезона нам везло, забивали простые голы. Сейчас не прёт, но такая победа важна: мы отыгрались, сплотились, все ребята чувствуют игру. Такие матчи заряжают. Наша тройка весь сезон играет вместе, есть «химия», хорошо чувствуем друг друга», — цитирует Петунина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Магнитогорский «Металлург» выиграл все пять матчей сезона у «Трактора». Заключительная шестая встреча сезона состоится 18 марта.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» отыгрался с 0:2 и победил «Трактор» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android