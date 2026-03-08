Форвард «Металлурга»: в начале сезона нам везло, забивали простые голы. Сейчас не прёт

Нападающий «Металлурга» Александр Петунин прокомментировал волевую победу в матче с челябинским «Трактором» (3:2 Б). Магнитогорская команда уступала со счётом 0:2 после первого периода.

«Мы проспали начало. В начале сезона нам везло, забивали простые голы. Сейчас не прёт, но такая победа важна: мы отыгрались, сплотились, все ребята чувствуют игру. Такие матчи заряжают. Наша тройка весь сезон играет вместе, есть «химия», хорошо чувствуем друг друга», — цитирует Петунина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Магнитогорский «Металлург» выиграл все пять матчей сезона у «Трактора». Заключительная шестая встреча сезона состоится 18 марта.