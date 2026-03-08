Скидки
Барков — о победе «Спартака» над «Ладой»: по сравнению с прошлым матчем была равная игра

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал победу в матче с «Ладой» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Пивчулин (Соловьёв) – 01:49 (5x5)     0:2 Рубцов (Ярош, Филин) – 13:23 (5x5)     0:3 Рубцов (Филин, Иванов) – 24:00 (5x5)     1:3 Сетдиков (Коттон, Сёмин) – 28:31 (5x5)     2:3 Чивилёв (Коттон, Кугрышев) – 42:10 (5x4)     2:4 Беляев (Рубцов, Филин) – 53:07 (5x5)     2:5 Кин (Филин) – 57:06 (en)    

— Думаю, что большая часть игры была абсолютно равной и по сравнению с прошлым матчем равная. Наверное, где-то в начале мы имели преимущество и реализовали моменты, затем игра была равной. В конце нам где-то пришлось много обороняться – ребята молодцы, выстояли в нужный момент – ну а свои моменты мы забили. Хорошая, трудовая победа.

— Сегодня казалось, что «Лада» была более активной и доставила больше неудобств. Как думаете: из-за чего это произошло? Недооценка после вчерашнего матча или сдвоенные игры?
— Я не думаю, что недооценка. Просто после таких поражений, как в прошлой игре, наверное, любой соперник, любая команда должна встрепенуться, иначе она не команда. «Лада» молодцы, они по-настоящему хотели дать бой, у них это получилось. Нам пришлось выстаивать даже в каких-то моментах, — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

«Спартак» во второй раз за два дня обыграл «Ладу», Рубцов оформил дубль
