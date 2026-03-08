Барков — о победе «Спартака» над «Ладой»: по сравнению с прошлым матчем была равная игра

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал победу в матче с «Ладой» (5:2).
— Думаю, что большая часть игры была абсолютно равной и по сравнению с прошлым матчем равная. Наверное, где-то в начале мы имели преимущество и реализовали моменты, затем игра была равной. В конце нам где-то пришлось много обороняться – ребята молодцы, выстояли в нужный момент – ну а свои моменты мы забили. Хорошая, трудовая победа.
— Сегодня казалось, что «Лада» была более активной и доставила больше неудобств. Как думаете: из-за чего это произошло? Недооценка после вчерашнего матча или сдвоенные игры?
— Я не думаю, что недооценка. Просто после таких поражений, как в прошлой игре, наверное, любой соперник, любая команда должна встрепенуться, иначе она не команда. «Лада» молодцы, они по-настоящему хотели дать бой, у них это получилось. Нам пришлось выстаивать даже в каких-то моментах, — цитирует Баркова пресс-служба клуба.
