Десятков — о поражении от «Спартака»: опять с первого броска мы пропускаем нелепейший гол

Главный тренер ХК «Лада» Павел Десятков высказался о поражении в матче со «Спартаком» (2:5) и посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

«Скажу честно: сегодня парни хотели победить, хотели поздравить. И мы поздравляем всех женщин с праздником. Проявляли характер, но начало матча, конечно, обескураживающее – опять мы с первого броска пропускаем гол абсолютно нелепейший. Естественно, это всё выбивает, но надо дать должное – собрались, подтянулись по счёту и, в принципе, по моментам сегодня даже соперника где-то переиграли. И по броскам – немного, но тем не менее. Но нужно забивать. Нужно забивать свои моменты, которые создавали, хорошие моменты. Такие, не 100%, раз не забили, но 99. И выходы в «0» были, и хорошие позиционные атаки были. Осталось реализовывать», — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.