Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Десятков — о поражении от «Спартака»: опять с первого броска мы пропускаем нелепейший гол

Десятков — о поражении от «Спартака»: опять с первого броска мы пропускаем нелепейший гол
Комментарии

Главный тренер ХК «Лада» Павел Десятков высказался о поражении в матче со «Спартаком» (2:5) и посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Пивчулин (Соловьёв) – 01:49 (5x5)     0:2 Рубцов (Ярош, Филин) – 13:23 (5x5)     0:3 Рубцов (Филин, Иванов) – 24:00 (5x5)     1:3 Сетдиков (Коттон, Сёмин) – 28:31 (5x5)     2:3 Чивилёв (Коттон, Кугрышев) – 42:10 (5x4)     2:4 Беляев (Рубцов, Филин) – 53:07 (5x5)     2:5 Кин (Филин) – 57:06 (en)    

«Скажу честно: сегодня парни хотели победить, хотели поздравить. И мы поздравляем всех женщин с праздником. Проявляли характер, но начало матча, конечно, обескураживающее – опять мы с первого броска пропускаем гол абсолютно нелепейший. Естественно, это всё выбивает, но надо дать должное – собрались, подтянулись по счёту и, в принципе, по моментам сегодня даже соперника где-то переиграли. И по броскам – немного, но тем не менее. Но нужно забивать. Нужно забивать свои моменты, которые создавали, хорошие моменты. Такие, не 100%, раз не забили, но 99. И выходы в «0» были, и хорошие позиционные атаки были. Осталось реализовывать», — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» во второй раз за два дня обыграл «Ладу», Рубцов оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android