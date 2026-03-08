Десятков — о поражении от «Спартака»: опять с первого броска мы пропускаем нелепейший гол

Главный тренер ХК «Лада» Павел Десятков высказался о поражении в матче со «Спартаком» (2:5) и посетовал на слабую реализацию голевых моментов.
«Скажу честно: сегодня парни хотели победить, хотели поздравить. И мы поздравляем всех женщин с праздником. Проявляли характер, но начало матча, конечно, обескураживающее – опять мы с первого броска пропускаем гол абсолютно нелепейший. Естественно, это всё выбивает, но надо дать должное – собрались, подтянулись по счёту и, в принципе, по моментам сегодня даже соперника где-то переиграли. И по броскам – немного, но тем не менее. Но нужно забивать. Нужно забивать свои моменты, которые создавали, хорошие моменты. Такие, не 100%, раз не забили, но 99. И выходы в «0» были, и хорошие позиционные атаки были. Осталось реализовывать», — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.
- 8 марта 2026
-
22:15
-
21:55
-
21:35
-
21:15
-
20:46
-
20:15
-
19:45
-
19:22
-
19:05
-
18:50
-
18:19
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:03
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:42
-
15:28
-
15:20
-
14:46
-
14:24
-
13:58
-
13:28
-
13:00
-
12:57
-
12:36
-
12:30
-
12:18
-
12:00
-
11:54
-
11:30
-
11:22
-
11:10