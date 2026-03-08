Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы хотели сыграть ярче». Исаков высказался о победе «Торпедо» в матче с «Сочи»

«Мы хотели сыграть ярче». Исаков высказался о победе «Торпедо» в матче с «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил победу в домашнем матче с «Сочи» (4:3) и отметил, что у игроков нижегородского клуба присутствует волнение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гараев (Летунов) – 02:52 (5x5)     1:1 Сероух (Ли, Биттен) – 09:02 (5x5)     2:1 Шавин (Белевич, Нарделла) – 12:12 (5x5)     2:2 Хафизов (Ли, Биттен) – 42:10 (5x4)     3:2 Атанасов (Виноградов, Александров) – 45:08 (5x5)     3:3 Петухов (Кагарлицкий, Гуськов) – 47:49 (5x4)     4:3 Гончарук (Ткачёв, Журавлёв) – 51:37 (5x5)    

«Мы хотели сыграть ярче, но давайте опустимся на землю и поймём, что мы сегодня выиграли у хорошей команды. Мы хорошо реагировали на то, что соперники сравнивали счёт. Мне понравилось, как команда сыграла в третьем периоде в равных составах. Я брал тайм-аут перед розыгрышем большинства в третьем периоде, чтобы успокоить ребят. Есть определённое волнение. Сейчас все на высоком градусе ожидания, и эти ожидания немного всех напрягают.

У Никиты Шавина была хорошая возможность, и он ей воспользовался — после длительной паузы вернулся в команду и забил важный гол. Сергей Гончарук немного переживал, что у него длинная безголевая серия. Но он умеет забивать, и сегодня это показал. Может быть, на Егора Виноградова немного давило, что он был на пороге 100-го очка, я рад, что он этот барьер перешагнул», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» обыграло «Сочи» в результативном матче и прервало серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android