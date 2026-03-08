«Мы хотели сыграть ярче». Исаков высказался о победе «Торпедо» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков оценил победу в домашнем матче с «Сочи» (4:3) и отметил, что у игроков нижегородского клуба присутствует волнение.

«Мы хотели сыграть ярче, но давайте опустимся на землю и поймём, что мы сегодня выиграли у хорошей команды. Мы хорошо реагировали на то, что соперники сравнивали счёт. Мне понравилось, как команда сыграла в третьем периоде в равных составах. Я брал тайм-аут перед розыгрышем большинства в третьем периоде, чтобы успокоить ребят. Есть определённое волнение. Сейчас все на высоком градусе ожидания, и эти ожидания немного всех напрягают.

У Никиты Шавина была хорошая возможность, и он ей воспользовался — после длительной паузы вернулся в команду и забил важный гол. Сергей Гончарук немного переживал, что у него длинная безголевая серия. Но он умеет забивать, и сегодня это показал. Может быть, на Егора Виноградова немного давило, что он был на пороге 100-го очка, я рад, что он этот барьер перешагнул», — цитирует Исакова пресс-служба КХЛ.