Дмитрий Михайлов назвал причины поражения «Сочи» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение в гостевом матче с нижегородским «Торпедо» (3:4) и посетовал на тяжёлый график сочинской команды, из-за которого у игроков накопилась усталость.

«Мы сделали сегодня на одну ошибку больше. Не хватало свежести, сейчас у нас тяжёлый график. При счёте 3:3 соперники иногда сворачивались, иногда мы больше строились. В случает с четвёртой пропущенной шайбой — там ей и не пахло. Алексей Щетилин давно не играл, вышел и сыграл достаточно уверенно. Ни в одном пропущенном голе его вины нет», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» взяло реванш за недавнее поражение от «Сочи» в гостевом матче со счётом 1:5.