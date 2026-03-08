Скидки
Дмитрий Михайлов назвал причины поражения «Сочи» в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение в гостевом матче с нижегородским «Торпедо» (3:4) и посетовал на тяжёлый график сочинской команды, из-за которого у игроков накопилась усталость.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гараев (Летунов) – 02:52 (5x5)     1:1 Сероух (Ли, Биттен) – 09:02 (5x5)     2:1 Шавин (Белевич, Нарделла) – 12:12 (5x5)     2:2 Хафизов (Ли, Биттен) – 42:10 (5x4)     3:2 Атанасов (Виноградов, Александров) – 45:08 (5x5)     3:3 Петухов (Кагарлицкий, Гуськов) – 47:49 (5x4)     4:3 Гончарук (Ткачёв, Журавлёв) – 51:37 (5x5)    

«Мы сделали сегодня на одну ошибку больше. Не хватало свежести, сейчас у нас тяжёлый график. При счёте 3:3 соперники иногда сворачивались, иногда мы больше строились. В случает с четвёртой пропущенной шайбой — там ей и не пахло. Алексей Щетилин давно не играл, вышел и сыграл достаточно уверенно. Ни в одном пропущенном голе его вины нет», — цитирует Михайлова пресс-служба КХЛ.

«Торпедо» взяло реванш за недавнее поражение от «Сочи» в гостевом матче со счётом 1:5.

«Торпедо» обыграло «Сочи» в результативном матче и прервало серию поражений
