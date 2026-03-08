Скидки
Стала известна дата суда по делу Гэвина Маккенны о нападении и хулиганстве

18-летний Гэвин Маккенна отказался от предварительного слушания, которое было назначено на 11 марта по делу о нападении, хулиганстве и харассменте. Заседание суда состоится 8 апреля, сообщает The Athletic.

Ранее фавориту драфта Национальной хоккейной лиги — 2026 было предъявлено обвинение в связи с инцидентом, произошедшим в ночь на 31 января возле паба. По данным полиции, Маккенна дважды ударил по лицу мужчину, в результате чего тот получил множественные переломы челюсти, потребовавшие хирургического вмешательства. Следователи утверждают, что нападение произошло из-за «словесной перепалки» между компанией пострадавшего и людьми, которые были с хоккеистом.

Согласно судебным документам, хоккеисту предъявлено обвинение в совершении мелкого правонарушения — нападения, а также в административных правонарушениях — преследовании и нарушении общественного порядка.

