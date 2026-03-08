Результаты матчей КХЛ на 8 марта 2026 года

Сегодня, 8 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 8 марта 2026 года (время московское):

«Металлург» Мг — «Трактор» — 3:2 Б;

«Лада» — «Спартак» — 2:5;

«Торпедо» — ХК «Сочи» — 4:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 99 очков после 63 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.