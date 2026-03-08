Результаты матчей ВХЛ на 8 марта 2026 года

Сегодня, 8 марта, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 8 марта 2026 года (время московское):

«Южный Урал» – «Кристалл» — 1:5;

ХК «Тамбов» – ХК «Норильск» — 0:1;

АКМ – «Торпедо-Горький» — 2:3 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 94 очками после 58 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.