Рейтинг тренеров КХЛ: Заварухин — безусловный лидер, Андриевский творит чудеса с «Амуром»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (2)Николай Заварухин«Автомобилист»
2 (1)Боб Хартли«Локомотив»
3 (4)Ги Буше«Авангард»
4 (5)Андрей Разин«Металлург»
5 (15)Игорь ЛарионовСКА
6 (8)Андрей Козырев«Северсталь»
7 (9)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
8 (6)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
9 (7)Игорь НикитинЦСКА
10 (11)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
11 (12)Александр Андриевский«Амур»
12 (14)Александр Барков«Спартак»
13 (10)Игорь Гришин«Нефтехимик»
14 (3)Вячеслав Козлов«Динамо» М
15 (16)Ярослав Люзенков«Сибирь»
16 (17)Евгений Корешков«Трактор»
17 (13)Алексей Исаков«Торпедо»
18 (21)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
19 (20)Павел Десятков«Лада»
20 (19)Олег Браташ«Адмирал»
21 (22)Михаил Кравец«Барыс»
22 (18)Митч Лав«Шанхайские драконы»
