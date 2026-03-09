Рейтинг тренеров КХЛ: Заварухин — безусловный лидер, Андриевский творит чудеса с «Амуром»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (2) Николай Заварухин «Автомобилист» 2 (1) Боб Хартли «Локомотив» 3 (4) Ги Буше «Авангард» 4 (5) Андрей Разин «Металлург» 5 (15) Игорь Ларионов СКА 6 (8) Андрей Козырев «Северсталь» 7 (9) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 8 (6) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 9 (7) Игорь Никитин ЦСКА 10 (11) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 11 (12) Александр Андриевский «Амур» 12 (14) Александр Барков «Спартак» 13 (10) Игорь Гришин «Нефтехимик» 14 (3) Вячеслав Козлов «Динамо» М 15 (16) Ярослав Люзенков «Сибирь» 16 (17) Евгений Корешков «Трактор» 17 (13) Алексей Исаков «Торпедо» 18 (21) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 19 (20) Павел Десятков «Лада» 20 (19) Олег Браташ «Адмирал» 21 (22) Михаил Кравец «Барыс» 22 (18) Митч Лав «Шанхайские драконы»