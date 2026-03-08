Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с лидером сезона «Колорадо»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

На 33-й минуте матча счёт открыл нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон с передачи Назема Кадри. В третьем периоде счёт сравнял российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забивший гол в большинстве с передач Куинна Хьюза и Йоэля Эрикссона Эка. Через несколько минут Нико Штурм голом в меньшинстве вывел гостей вперёд. На 53-й минуте Николая Руа забросил дебютную шайбу за «Колорадо» и сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева. Победный буллит на счету Натана Маккиннона.