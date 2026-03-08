Скидки
Главная Хоккей Новости

Колорадо – Миннесота, результат матча 8 марта 2026, счет 3:2 Б, НХЛ 2025/2026

Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с лидером сезона «Колорадо»
Комментарии

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Маккиннон (Кадри) – 32:19     1:1 Капризов (Хьюз, Эрикссон Эк) – 44:17 (pp)     1:2 Штурм (Фэйбер) – 47:01 (sh)     2:2 Руа (Кулак, Кивиранта) – 52:39     3:2 Маккиннон – 65:00    

На 33-й минуте матча счёт открыл нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон с передачи Назема Кадри. В третьем периоде счёт сравнял российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забивший гол в большинстве с передач Куинна Хьюза и Йоэля Эрикссона Эка. Через несколько минут Нико Штурм голом в меньшинстве вывел гостей вперёд. На 53-й минуте Николая Руа забросил дебютную шайбу за «Колорадо» и сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева. Победный буллит на счету Натана Маккиннона.

Комментарии
Новости. Хоккей
