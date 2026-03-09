Скидки
Питтсбург Пингвинз — Бостон Брюинз, результат матча 9 марта 2026, счет 5:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Бостон» с хет-триком Захи. У Чинахова — гол+пас
В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Заха (Гики, Макэвой) – 09:27 (pp)     0:2 Заха (Арвидссон, Аспирот) – 28:47     0:3 Пастрняк (Линдхольм) – 32:23     1:3 Чинахов (Ракелль, Карлссон) – 34:44 (pp)     2:3 Дьюар (Ши, Шилов) – 46:02     3:3 Манта (Новак, Соловьёв) – 46:35     3:4 Заха (Арвидссон, Аспирот) – 48:34     4:4 Манта (Уозерспун, Карлссон) – 51:18     5:4 Новак (Чинахов, Карлссон) – 60:17    

За команду победителей голами отметились Коннор Дьюар, Энтони Манта, Томми Новак (1+1) и российский форвард Егор Чинахов (1+1).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк и Павел Заха (хет-трик). Россияне Никита Задоров и Марат Хуснутдинов очков в матче не набрали.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Звёздный нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин получил пятиматчевую дисквалификацию за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой по лицу. Данную встречу он пропускал.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
