«Даллас» одолел «Чикаго» в овертайме, Левушнов отдал голевой пас, Михеев не набрал очков

В ночь с 1 на 2 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Маммот» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

В составе «Далласа» отличились Натан Бастиан, Маврик Бурк (1+1), Джастин Грицковян, Миро Хейсканен.

У гостей голами отметились Тайлер Бертуцци, Сэм Ринзел и Коннор Бедард. Белорусский защитник Артём Левушнов завершил встречу с результативной передачей. Российский форвард Илья Михеев очков в матче не набрал.

