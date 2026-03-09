Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 9 марта 2026, счет 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Даллас» одолел «Чикаго» в овертайме, Левушнов отдал голевой пас, Михеев не набрал очков
Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Маммот» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Келли (Бёрнс, Мэнсон) – 23:26     0:2 Олофссон (Малински, Келли) – 29:13     1:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 30:49 (pp)     1:3 Нельсон (Ландеског, Нечас) – 32:20     2:3 Гюнтер (Макбэйн, Кули) – 33:20     2:4 Нечас (Макар, Ничушкин) – 37:17 (pp)    

В составе «Далласа» отличились Натан Бастиан, Маврик Бурк (1+1), Джастин Грицковян, Миро Хейсканен.

У гостей голами отметились Тайлер Бертуцци, Сэм Ринзел и Коннор Бедард. Белорусский защитник Артём Левушнов завершил встречу с результативной передачей. Российский форвард Илья Михеев очков в матче не набрал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Питтсбург» в овертайме обыграл «Бостон» с хет-триком Захи. У Чинахова — гол+пас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android