Баффало Сэйбрз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 9 марта 2026, счёт 8:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Тампа» проиграла «Баффало» в матче НХЛ с 15 голами, Кучеров набрал четыре очка
Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева льда выиграли эту сверхрезультативную встречу со счётом 8:7.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доун (Томпсон, Байрэм) – 08:26 (pp)     2:0 Цукер (Далин, Томпсон) – 22:15 (pp)     3:0 Так (Томпсон, Эстлунд) – 25:10 (pp)     3:1 Перри (Кучеров, Рэддиш) – 27:55     4:1 Так (Байрэм) – 31:06 (sh)     4:2 Кучеров (Рэддиш) – 32:26 (pp)     4:3 Гиргенсонс (Гурд, Мозер) – 34:46     4:4 Мозер (Гики) – 37:37     4:5 Кучеров (Хагель, Мозер) – 40:59     4:6 Пойнт – 45:46     5:6 Кэррик (Бенсон, Кесселринг) – 46:12     5:7 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 49:48     6:7 Далин (Томпсон, Байрэм) – 51:03     7:7 Цукер (Маклауд) – 54:29     8:7 Доун – 55:43 (pp)    

В составе победителей забивали Джош Доун (дубль), Джейсон Цукер (2+1), Алекс Так (дубль), Сэм Кэррик, Расмус Далин (1+2).

У гостей забивали Кори Перри, Земгус Гиргенсонс, Янис Мозер (1+2), Брейден Пойнт, Брэндон Хагель (1+1). Российский форвард Никита Кучеров отличился двумя голами и отдал двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» идёт третьей на Востоке с 82 очками. «Баффало» занимает вторую строчку — у клуба 84 балла.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
