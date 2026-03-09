«Тампа» проиграла «Баффало» в матче НХЛ с 15 голами, Кучеров набрал четыре очка

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева льда выиграли эту сверхрезультативную встречу со счётом 8:7.
В составе победителей забивали Джош Доун (дубль), Джейсон Цукер (2+1), Алекс Так (дубль), Сэм Кэррик, Расмус Далин (1+2).
У гостей забивали Кори Перри, Земгус Гиргенсонс, Янис Мозер (1+2), Брейден Пойнт, Брэндон Хагель (1+1). Российский форвард Никита Кучеров отличился двумя голами и отдал двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Тампа» идёт третьей на Востоке с 82 очками. «Баффало» занимает вторую строчку — у клуба 84 балла.
