«Тампа» проиграла «Баффало» в матче НХЛ с 15 голами, Кучеров набрал четыре очка

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева льда выиграли эту сверхрезультативную встречу со счётом 8:7.

В составе победителей забивали Джош Доун (дубль), Джейсон Цукер (2+1), Алекс Так (дубль), Сэм Кэррик, Расмус Далин (1+2).

У гостей забивали Кори Перри, Земгус Гиргенсонс, Янис Мозер (1+2), Брейден Пойнт, Брэндон Хагель (1+1). Российский форвард Никита Кучеров отличился двумя голами и отдал двумя результативными передачами. Голкипер Андрей Василевский участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Тампа» идёт третьей на Востоке с 82 очками. «Баффало» занимает вторую строчку — у клуба 84 балла.