Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времён

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил два гола и отметился двумя ассистами в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:8), установив рекорд франшизы всех времён.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал первым игроком в истории франшизы «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд. Ранее Никита отметился четырьмя ассистами во вчерашней встрече регулярки с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 70 результативных передач при показателе полезности «+33.

