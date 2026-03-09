Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времён
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил два гола и отметился двумя ассистами в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:8), установив рекорд франшизы всех времён.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доун (Томпсон, Байрэм) – 08:26 (pp) 2:0 Цукер (Далин, Томпсон) – 22:15 (pp) 3:0 Так (Томпсон, Эстлунд) – 25:10 (pp) 3:1 Перри (Кучеров, Рэддиш) – 27:55 4:1 Так (Байрэм) – 31:06 (sh) 4:2 Кучеров (Рэддиш) – 32:26 (pp) 4:3 Гиргенсонс (Гурд, Мозер) – 34:46 4:4 Мозер (Гики) – 37:37 4:5 Кучеров (Хагель, Мозер) – 40:59 4:6 Пойнт – 45:46 5:6 Кэррик (Бенсон, Кесселринг) – 46:12 5:7 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 49:48 6:7 Далин (Томпсон, Байрэм) – 51:03 7:7 Цукер (Маклауд) – 54:29 8:7 Доун – 55:43 (pp)
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал первым игроком в истории франшизы «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшим четыре или более очков в течение двух дней подряд. Ранее Никита отметился четырьмя ассистами во вчерашней встрече регулярки с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 70 результативных передач при показателе полезности «+33.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду:
