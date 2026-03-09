Только два хоккеиста до Кучерова набирали 4+ очка два дня подряд в НХЛ в XXI веке

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы и отметился двумя результативными передачами во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:8), войдя в историю североамериканской лиги как третий хоккеист за последние 25 лет, набиравший четыре и более очков за два подряд игровых дня.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, единственными игроками, которым это удалось подобное до Кучерова за последние 25 лет — это лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (8-9 ноября 2025 года) и Себастьян Ахо (27-28 декабря 2023 года). Ранее Никита отметился четырьмя ассистами во вчерашней встрече регулярки с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).

В текущем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 70 результативных передач при показателе полезности «+33.

