«Нью-Джерси» с Грицюком и Дадоновым всухую проиграл «Детройту» в НХЛ

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 3:0.

За команду победителей голами отметились Мориц Зайдер (1+1), Джеймс ван Римсдайк (1+1) и Доминик Шайн. Российский форвард хозяев Арсений Грицюк завершил встречу с нулевым показателем полезности. У другого нападающего «дьяволов» Евгения Дадонова «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

