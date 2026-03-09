Скидки
Нью-Джерси Дэвилз — Детройт Ред Уингз, результат матча 9 марта 2026, счет 0:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Нью-Джерси» с Грицюком и Дадоновым всухую проиграл «Детройту» в НХЛ
В ночь с 8 на 9 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз». Гости выиграли встречу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Зайдер (Кейн, Копп) – 03:20     0:2 ван Римсдайк (Зайдер, Кейн) – 26:37 (pp)     0:3 Шайн (ван Римсдайк, Зайдер) – 50:24    

За команду победителей голами отметились Мориц Зайдер (1+1), Джеймс ван Римсдайк (1+1) и Доминик Шайн. Российский форвард хозяев Арсений Грицюк завершил встречу с нулевым показателем полезности. У другого нападающего «дьяволов» Евгения Дадонова «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
