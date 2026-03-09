Только три европейца имеют больше выездных матчей с 3+ очками, чем Кучеров в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы и отметился двумя результативными передачами во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:8), войдя в историю североамериканской лиги как четвёртый хоккеист по числу матчей с тремя и более набранными очками в гостевых встречах.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров провёл свой 61-й выездной матч в карьере с тремя и более очками и обогнал Петра Штястны (60) по количеству встреч у игроков, родившихся за пределами Северной Америки и отметившихся данными показателями в НХЛ. Ранее данным достижением среди европейцев отличились Яромир Ягр (81), Александр Овечкин (70) и Яри Курри (69).
В текущем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 70 результативных передач при показателе полезности «+33.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду:
