В сверхрезультативном матче «Баффало» — «Тампа» состоялось пять драк

Утром, 9 марта, американском Баффало на льду «Кибэнк-центра» завершился сверхрезультативный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», в котором хозяева льда выиграли со счётом 8:7, а также состоялось пять драк.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео нескольких потасовок минувшей встречи.

ВИДЕО

«Тампа» располагается на третьей строчке Восточной конференции с 82 очками после 62 игр. «Баффало» занимает вторую строчку Востока — у клуба 84 балла, однако сыграно на две встречи больше.

