В матче «Баффало» и «Тампы» был установлен рекорд XXI века НХЛ

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Кибэнк-центр» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева льда выиграли эту сверхрезультативную встречу со счётом 8:7. Этот матч вошёл в историю НХЛ.

«Сэйбрз» и «Лайтнинг» провели 16-й матч в истории НХЛ, в котором команды совместно забили по семь и более голов как минимум в двух периодах. В последний раз подобное случалось в игре «Детройт Ред Уингз» — «Сент-Луис Блюз» 25 ноября 1992 года.

Напомним, «Тампа» идёт третьей на Востоке с 82 очками. «Баффало» занимает вторую строчку — у клуба 84 балла.

