«Питтсбург» повторил достижение 25-летней давности, связанное с Малкиным и Кросби

«Питтсбург» повторил достижение 25-летней давности, связанное с Малкиным и Кросби
Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 и повторили редкое достижение.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Заха (Гики, Макэвой) – 09:27 (pp)     0:2 Заха (Арвидссон, Аспирот) – 28:47     0:3 Пастрняк – 32:23     1:3 Чинахов (Ракелль, Карлссон) – 34:44 (pp)     2:3 Дьюар (Ши) – 46:02     3:3 Манта (Новак, Соловьёв) – 46:35     3:4 Заха (Арвидссон, Аспирот) – 48:34     4:4 Манта (Уозерспун, Карлссон) – 51:18     5:4 Новак – 60:17    

По ходу матча хозяева уступали со счетом 0:3, но смогли переломить ход встречи. Последний раз «Питтсбург Пингвинз» совершали камбэк с отставания в три шайбы без Сидни Кросби и Евгения Малкина в составе (в регулярном чемпионате или плей-офф) 10 февраля 2001 года.

Напомним, Малкин дисквалифицирован, а Кросби продолжает восстановление от травмы.

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

