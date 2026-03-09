«Питтсбург» повторил достижение 25-летней давности, связанное с Малкиным и Кросби
В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 и повторили редкое достижение.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Заха (Гики, Макэвой) – 09:27 (pp) 0:2 Заха (Арвидссон, Аспирот) – 28:47 0:3 Пастрняк – 32:23 1:3 Чинахов (Ракелль, Карлссон) – 34:44 (pp) 2:3 Дьюар (Ши) – 46:02 3:3 Манта (Новак, Соловьёв) – 46:35 3:4 Заха (Арвидссон, Аспирот) – 48:34 4:4 Манта (Уозерспун, Карлссон) – 51:18 5:4 Новак – 60:17
По ходу матча хозяева уступали со счетом 0:3, но смогли переломить ход встречи. Последний раз «Питтсбург Пингвинз» совершали камбэк с отставания в три шайбы без Сидни Кросби и Евгения Малкина в составе (в регулярном чемпионате или плей-офф) 10 февраля 2001 года.
Напомним, Малкин дисквалифицирован, а Кросби продолжает восстановление от травмы.
Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира
