«Питтсбург» повторил достижение 25-летней давности, связанное с Малкиным и Кросби

В ночь с 8 на 9 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». Хозяева выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 и повторили редкое достижение.

По ходу матча хозяева уступали со счетом 0:3, но смогли переломить ход встречи. Последний раз «Питтсбург Пингвинз» совершали камбэк с отставания в три шайбы без Сидни Кросби и Евгения Малкина в составе (в регулярном чемпионате или плей-офф) 10 февраля 2001 года.

Напомним, Малкин дисквалифицирован, а Кросби продолжает восстановление от травмы.

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира