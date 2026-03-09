Скидки
Анахайм Дакс — Сент-Луис Блюз, результат матча 9 марта 2026, счет 0:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Бучневича помог «Сент-Луису» всухую победить «Анахайм» и продлить серию побед в НХЛ
Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Хонда-центр» (Анахайм, США) и закончилась уверенной победой гостей со счётом 4:0. Для «Блюз» это четвёртая подряд победа.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Нейборс, Фаулер) – 24:22     0:2 Друен (Броберг, Снаггеруд) – 30:07 (pp)     0:3 Снаггеруд (Томас, Холлоуэй) – 32:11     0:4 Зутер (Бучневич, Холл) – 55:58    

В составе гостей шайбы забросили Джордан Кайру, Джонатан Друен, Джимми Снаггеруд и Пиус Зутер. Российский форвард Павел Бучневич отметился ассистом. Нападающий Алексей Торопченко очков в матче не набрал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Прервавший двухматчевую серию побед «Анахайм» в следующей встрече сыграет в гостях с «Виннипег Джетс», а «Сент-Луис» встретится на своём льду с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи пройдут 11 марта.

