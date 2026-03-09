Кучеров оторвался от Дорофеева и приблизился к Капризову среди лучших снайперов из России

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя заброшенными шайбами и двумя ассистами в матче с «Баффало Сэйбрз» (7:8) и улучшил свою позицию в списке лучших снайперов сезона среди соотечественников.

В текущем сезоне НХЛ среди российских нападающих лидером по количеству голов является Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — 36 голов в 64 матчах. Кучеров занимает второе место с 34 голами в 58 играх. Третью строчку занимает Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» — 30 голов в 64 матчах.

Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» забил 24 гола в 64 играх. Замыкает пятёрку Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» — 23 шайбы в 63 матчах.

