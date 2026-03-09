Скидки
Хоккей

Кучеров догнал Маккиннона и вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:8). Две заброшенные шайбы и ассистентский дубль позволили Никите выйти на второе место в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона, догнав форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доун (Томпсон, Байрэм) – 08:26 (pp)     2:0 Цукер (Далин, Томпсон) – 22:15 (pp)     3:0 Так (Томпсон, Эстлунд) – 25:10 (pp)     3:1 Перри (Кучеров, Рэддиш) – 27:55     4:1 Так (Байрэм) – 31:06 (sh)     4:2 Кучеров (Рэддиш) – 32:26 (pp)     4:3 Гиргенсонс (Гурд, Мозер) – 34:46     4:4 Мозер (Гики) – 37:37     4:5 Кучеров (Хагель, Мозер) – 40:59     4:6 Пойнт – 45:46     5:6 Кэррик (Бенсон, Кесселринг) – 46:12     5:7 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 49:48     6:7 Далин (Томпсон, Байрэм) – 51:03     7:7 Цукер (Маклауд) – 54:29     8:7 Доун – 55:43 (pp)    

В активе Кучерова теперь 104 (34+70) очка в 58 матчах, в то время как у лидера «Колорадо» Маккиннона, отметившегося голом в ворота «Миннесоты Уайлд» (3:2 Б), также 104 (43+61) очка в 61 матче. Лидером гонки пока остаётся нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на данный момент у канадца 108 (35+73) очков в 64 играх.

Клубу Кучерова осталось провести в текущей регулярке 21 матч, команде Макдэвида — 18, клубу Маккиннона — 20.

Гонка бомбардиров НХЛ в сезоне-2025/2026
Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
