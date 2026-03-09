Результаты матчей НХЛ на 9 марта 2026 года

В ночь на 9 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 9 марта 2026 года:

«Колорадо Эвеланш» – «Миннесота Уайлд» — 3:2 Б;

«Питтсбург Пингвинз» – «Бостон Брюинз» — 5:4 ОТ;

«Баффало Сэйбрз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 8:7;

«Даллас Старз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Детройт Ред Уингз» — 0:3;

«Анахайм Дакс» – «Сент-Луис Блюз» — 0:4;

«Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 86 очками после 63 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 95 очками после 62 игр.