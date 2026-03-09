Скидки
Результаты матчей НХЛ на 9 марта 2026 года
В ночь на 9 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 9 марта 2026 года:

«Колорадо Эвеланш» – «Миннесота Уайлд» — 3:2 Б;
«Питтсбург Пингвинз» – «Бостон Брюинз» — 5:4 ОТ;
«Баффало Сэйбрз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 8:7;
«Даллас Старз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Детройт Ред Уингз» — 0:3;
«Анахайм Дакс» – «Сент-Луис Блюз» — 0:4;
«Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 86 очками после 63 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 95 очками после 62 игр.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
