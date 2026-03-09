Лишь шесть действующих игроков опережают Кучерова по числу периодов с 2+ очками в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы и отметился двумя результативными передачами во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:8), войдя в историю североамериканской лиги как седьмой хоккеист по числу сыгранных периодов в матчах, где он отмечался двумя и более набранными очками.
Кучеров во втором периоде встречи сделал гол+пас, а также в третьем периоде забил и отдал голевую передачу.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Никита провёл свои 163-й и 164-й в карьере периоды, в которых он набирал более одного очка, по этому показателю спортсмен занимает седьмое место среди действующих хоккеистов. Уступает в данном рейтинге Кучеров только Сидни Кросби (267), Александру Овечкину (206), Коннору Макдэвиду (197), Евгению Малкину (184), Патрику Кейну (171) и Стивену Стэмкосу (170).
В текущем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 70 результативных передач.
