Гол Подколзина и два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»

9 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Трент Фредерик, Леон Драйзайтль, Каспери Капанен, а также российский нападающий Василий Подколзин. Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи.

У хозяев заброшенные шайбы в свой актив записали Ноа Ханифин и Джек Айкел.

«Эдмонтон» вышел на седьмое место Западной конференции НХЛ с 70 очками. «Вегас» идёт на строчку выше — в активе клуба 72 набранных очка.