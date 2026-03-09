Скидки
Гол Подколзина и два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас»

Комментарии

9 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Бушар, Дак) – 23:21     1:1 Ханифин (Марнер) – 33:09     1:2 Подколзин – 42:34     1:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 51:53     2:3 Айкел (Марнер) – 56:43 (sh)     2:4 Капанен (Макдэвид, Экхольм) – 58:03    

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Трент Фредерик, Леон Драйзайтль, Каспери Капанен, а также российский нападающий Василий Подколзин. Коннор Макдэвид сделал две результативные передачи.

У хозяев заброшенные шайбы в свой актив записали Ноа Ханифин и Джек Айкел.

«Эдмонтон» вышел на седьмое место Западной конференции НХЛ с 70 очками. «Вегас» идёт на строчку выше — в активе клуба 72 набранных очка.

