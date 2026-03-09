Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Габриэль Ландеског выбыл из-за травмы паха, полученной после броска Кейла Макара

Габриэль Ландеског выбыл из-за травмы паха, полученной после броска Кейла Макара
Комментарии

Клуб «Колорадо Эвеланш» объявил, что у капитана Габриэля Ландескога статус «с недели на неделю» из-за травмы паха. Форвард получил повреждение от попадания шайбы в пах после броска партнёра по команде Кейла Макара в матче с «Даллас Старз» (5:4 ОТ).

На счету Ландескога 29 (9+20) очков в 47 матчах сезона и семь очков после возвращения с Олимпиады.

Ландеског пропустил три полных регулярных чемпионата с 2022-го по 2025-й из-за проблем с правым коленом и перенёс несколько операций. Он находился вне игры 1032 дня до своего возвращения. 4 января нападающий получил травму верхней части тела, но восстановился к Олимпиаде, где набрал четыре очка в пяти матчах за сборную Швеции.

Материалы по теме
«Колорадо» идёт за кубком, «Эдмонтон» не решил проблем. Главные итоги дедлайна НХЛ
«Колорадо» идёт за кубком, «Эдмонтон» не решил проблем. Главные итоги дедлайна НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android