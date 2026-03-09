Кучерову не хватило места в штрафном боксе. Команды за матч получили 102 минуты штрафа

Российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову не хватило места в штрафном боксе во время гостевой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:8).

Игра была достаточно грубой с большим количеством потасовок. Таким образом, уже к середине первого периода на скамейке для штрафников обеих команд не осталось места. Некоторым игрокам приходилось отбывать наказание стоя, включая Кучерова.

Фото: Кадр из трансляции

Потасовки продолжались весь матч, особенно в первой половине встречи. Всего было пять драк, а общее штрафное время на две команды составило 102 минуты.

«Тампа» располагается на третьей строчке Восточной конференции с 82 очками после 62 игр. «Баффало» занимает вторую строчку Востока — у клуба 84 очка, однако сыграно на две встречи больше.