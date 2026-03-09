Кучерову не хватило места в штрафном боксе. Команды за матч получили 102 минуты штрафа

Российскому нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову не хватило места в штрафном боксе во время гостевой игры регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:8).
Игра была достаточно грубой с большим количеством потасовок. Таким образом, уже к середине первого периода на скамейке для штрафников обеих команд не осталось места. Некоторым игрокам приходилось отбывать наказание стоя, включая Кучерова.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Потасовки продолжались весь матч, особенно в первой половине встречи. Всего было пять драк, а общее штрафное время на две команды составило 102 минуты.
«Тампа» располагается на третьей строчке Восточной конференции с 82 очками после 62 игр. «Баффало» занимает вторую строчку Востока — у клуба 84 очка, однако сыграно на две встречи больше.
- 9 марта 2026
-
08:44
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
07:32
-
07:25
-
06:58
-
06:18
-
06:13
-
06:11
-
05:01
-
04:48
-
04:36
-
04:28
-
04:09
-
03:46
-
02:42
- 8 марта 2026
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:40
-
23:05
-
22:45
-
22:15
-
21:55
-
21:35
-
21:15
-
20:46
-
20:15
-
19:45
-
19:22
-
19:05
-
18:50
-
18:19