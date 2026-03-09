15 голов в матче «Тампы» Кучерова, «Милан» обыграл «Интер» в Серии А. Главное к утру

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях проиграла «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ с 15 голами, где российский форвард Никита Кучеров набрал четыре очка, «Милан» с минимальным счётом одолел «Интер» в матче 28-го тура Серии А, «Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в московском дерби в рамках 20-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».