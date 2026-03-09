15 голов в матче «Тампы» Кучерова, «Милан» обыграл «Интер» в Серии А. Главное к утру
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях проиграла «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ с 15 голами, где российский форвард Никита Кучеров набрал четыре очка, «Милан» с минимальным счётом одолел «Интер» в матче 28-го тура Серии А, «Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в московском дерби в рамках 20-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Тампа» проиграла «Баффало» в матче НХЛ с 15 голами, Кучеров набрал три очка.
- «Милан» минимально обыграл «Интер» и сократил отставание от чёрно-синих.
- «Динамо» в большинстве разгромило ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ.
- «Майами» неожиданно обыграл лидера Востока «Детройт». Владислав Голдин совершил два подбора.
- Анна Калинская проиграла Виктории Мбоко и покинула Индиан-Уэллс.
- 29 очков Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Хьюстон» в НБА. У Дюранта — 23 очка.
- Янник Синнер уверенно обыграл Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- Гол Подколзина и два очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Вегас».
- Александра Эала на отказе Кори Гауфф пробилась в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.
- 60 очков Дончича и Ривза помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк» с дабл-даблом Таунса.
- Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
- «Питтсбург» в овертайме обыграл «Бостон» с хет-триком Захи. У Чинахова — гол+пас.
- Даниил Медведев в паре с Лёнером Тьеном проиграли на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с лидером сезона «Колорадо».
- Александр Зверев в трёх сетах обыграл Брэндона Накашиму и вышел в 1/8 финала Индиан-Уэллса.
