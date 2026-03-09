Расписание матчей КХЛ на 9 марта 2026 года

Сегодня, 9 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 9 марта 2026 года (время московское):

14:00. «Авангард» – «Сибирь»;

17:00. «Локомотив» – «Северсталь»;

17:00. «Динамо» М – «Динамо» Мн.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 99 очков после 63 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.