Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 9 марта 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 9 марта 2026 года
Комментарии

Сегодня, 9 марта, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 марта 2026 года (время московское):

09:00. «Кузнецкие Медведи» – «Реактор»;
09:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Атлант»;
10:00. «Амурские Тигры» – «Красная Машина-Юниор».
10:00. «Омские Ястребы» – «Спутник»;
12:00. «АКМ-Юниор» – «Тюменский Легион»;
13:00. «Ирбис» – «Белые Медведи».
13:00. МХК «Молот» – «АКМ Новомосковск»;
17:00. «Академия Михайлова»– «Локо».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 98 очками после 56 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 78 очков после 54 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android