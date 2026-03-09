Расписание матчей МХЛ на 9 марта 2026 года

Сегодня, 9 марта, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 9 марта 2026 года (время московское):

09:00. «Кузнецкие Медведи» – «Реактор»;

09:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Атлант»;

10:00. «Амурские Тигры» – «Красная Машина-Юниор».

10:00. «Омские Ястребы» – «Спутник»;

12:00. «АКМ-Юниор» – «Тюменский Легион»;

13:00. «Ирбис» – «Белые Медведи».

13:00. МХК «Молот» – «АКМ Новомосковск»;

17:00. «Академия Михайлова»– «Локо».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 98 очками после 56 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 78 очков после 54 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.