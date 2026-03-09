Далин — о 8:7 с «Тампой»: эта игра стала огромным шагом вперёд для «Баффало»

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин поделился эмоциями от победы в результативном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:7).

«Эта игра стала огромным шагом вперёд для нас как команды. Каждый парень в этой раздевалке внёс свой вклад и проявил себя, когда это было необходимо. Очень горжусь ребятами, это сделает нас ещё лучше. Мы здесь как братья. Это было действительно видно сегодня.

Наконец-то мы в лидерах и делаем всё правильно, поэтому ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Я так воодушевлён и так рад за «Баффало», город и всех болельщиков», — цитирует Далина пресс-служба клуба.

«Сэйбрз» и «Лайтнинг» провели 16-й матч в истории НХЛ, в котором команды совместно забили по семь и более голов как минимум в двух периодах. В последний раз подобное случалось в игре «Детройт Ред Уингз» — «Сент-Луис Блюз» 25 ноября 1992 года.