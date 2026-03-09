Далин — о 8:7 с «Тампой»: эта игра стала огромным шагом вперёд для «Баффало»

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин поделился эмоциями от победы в результативном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:7).
«Эта игра стала огромным шагом вперёд для нас как команды. Каждый парень в этой раздевалке внёс свой вклад и проявил себя, когда это было необходимо. Очень горжусь ребятами, это сделает нас ещё лучше. Мы здесь как братья. Это было действительно видно сегодня.
Наконец-то мы в лидерах и делаем всё правильно, поэтому ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Я так воодушевлён и так рад за «Баффало», город и всех болельщиков», — цитирует Далина пресс-служба клуба.
«Сэйбрз» и «Лайтнинг» провели 16-й матч в истории НХЛ, в котором команды совместно забили по семь и более голов как минимум в двух периодах. В последний раз подобное случалось в игре «Детройт Ред Уингз» — «Сент-Луис Блюз» 25 ноября 1992 года.
- 9 марта 2026
-
10:00
-
10:00
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:44
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
07:32
-
07:25
-
06:58
-
06:18
-
06:13
-
06:11
-
05:01
-
04:48
-
04:36
-
04:28
-
04:09
-
03:46
-
02:42
- 8 марта 2026
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:40
-
23:05
-
22:45
-
22:15
-
21:55
-
21:35
-
21:15
-
20:46
-
20:15