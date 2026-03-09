Скидки
Далин — о 8:7 с «Тампой»: эта игра стала огромным шагом вперёд для «Баффало»

Далин — о 8:7 с «Тампой»: эта игра стала огромным шагом вперёд для «Баффало»
Комментарии

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин поделился эмоциями от победы в результативном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:7).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доун (Томпсон, Байрэм) – 08:26 (pp)     2:0 Цукер (Далин, Томпсон) – 22:15 (pp)     3:0 Так (Томпсон, Эстлунд) – 25:10 (pp)     3:1 Перри (Кучеров, Рэддиш) – 27:55     4:1 Так (Байрэм) – 31:06 (sh)     4:2 Кучеров (Рэддиш) – 32:26 (pp)     4:3 Гиргенсонс (Гурд, Мозер) – 34:46     4:4 Мозер (Гики) – 37:37     4:5 Кучеров (Хагель, Мозер) – 40:59     4:6 Пойнт – 45:46     5:6 Кэррик (Бенсон, Кесселринг) – 46:12     5:7 Хагель (Чирелли, Рэддиш) – 49:48     6:7 Далин (Томпсон, Байрэм) – 51:03     7:7 Цукер (Маклауд) – 54:29     8:7 Доун – 55:43 (pp)    

«Эта игра стала огромным шагом вперёд для нас как команды. Каждый парень в этой раздевалке внёс свой вклад и проявил себя, когда это было необходимо. Очень горжусь ребятами, это сделает нас ещё лучше. Мы здесь как братья. Это было действительно видно сегодня.

Наконец-то мы в лидерах и делаем всё правильно, поэтому ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Я так воодушевлён и так рад за «Баффало», город и всех болельщиков», — цитирует Далина пресс-служба клуба.

«Сэйбрз» и «Лайтнинг» провели 16-й матч в истории НХЛ, в котором команды совместно забили по семь и более голов как минимум в двух периодах. В последний раз подобное случалось в игре «Детройт Ред Уингз» — «Сент-Луис Блюз» 25 ноября 1992 года.

