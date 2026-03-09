Матч между «Баффало» и «Тампой» стал первым за 33 года по числу голов и удалений за игру
В матче «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:7) было заброшено 15 шайб и зафиксировано 28 удалений. Команды набрали 102 минуты штрафа (45 у «Сэйбрз», 57 у «Лайтнинг»), состоялось сразу пять драк. Этот матч стал первым в НХЛ за 33 года, когда было столько голов и удалений у двух команд в сумме.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доун (Томпсон, Байрэм) – 08:26 (pp) 2:0 Цукер (Далин, Томпсон) – 22:15 (pp) 3:0 Так (Томпсон, Эстлунд) – 25:10 (pp) 3:1 Перри (Кучеров, Рэддиш) – 27:55 4:1 Так (Байрэм) – 31:06 (sh) 4:2 Кучеров (Рэддиш) – 32:26 (pp) 4:3 Гиргенсонс (Гурд, Мозер) – 34:46 4:4 Мозер (Гики) – 37:37 4:5 Кучеров (Хагель, Мозер) – 40:59 4:6 Пойнт – 45:46 5:6 Кэррик (Бенсон, Кесселринг) – 46:12 5:7 Хагель (Чирелли, Рэддиш) – 49:48 6:7 Далин (Томпсон, Байрэм) – 51:03 7:7 Цукер (Маклауд) – 54:29 8:7 Доун – 55:43 (pp)
В НХЛ не было матчей с таким количеством шайб и штрафных минут с 11 февраля 1993 года, когда прошёл матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» (16 голов и 28 штрафов).
Также «Баффало» и «Тампа» совместно забили по семь и более голов как минимум в двух периодах матча НХЛ впервые в XXI веке. В последний раз подобное случалось 25 ноября 1992 года в игре «Детройт» — «Сент-Луис».
