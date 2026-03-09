Матч между «Баффало» и «Тампой» стал первым за 33 года по числу голов и удалений за игру

В матче «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (8:7) было заброшено 15 шайб и зафиксировано 28 удалений. Команды набрали 102 минуты штрафа (45 у «Сэйбрз», 57 у «Лайтнинг»), состоялось сразу пять драк. Этот матч стал первым в НХЛ за 33 года, когда было столько голов и удалений у двух команд в сумме.

В НХЛ не было матчей с таким количеством шайб и штрафных минут с 11 февраля 1993 года, когда прошёл матч «Сент-Луис» — «Вашингтон» (16 голов и 28 штрафов).

Также «Баффало» и «Тампа» совместно забили по семь и более голов как минимум в двух периодах матча НХЛ впервые в XXI веке. В последний раз подобное случалось 25 ноября 1992 года в игре «Детройт» — «Сент-Луис».