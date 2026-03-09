Александр Волков готов сыграть за «Авангард» после пропуска двух месяцев из-за травмы

Нападающий «Авангарда» Александр Волков выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба омского клуба. Форвард готов принять участие в ближайших матчах. Волков получил травму 6 января в гостевом матче с казанским «Ак Барсом» (2:1).

28-летний Александр Волков в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 40 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал девять результативных передач. В следующей игре «Авангард» 9 марта в Омске встретится с «Сибирью».

Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 292 матча, в которых набрал 154 очка — забросил 71 шайбу и отдал 83 результативные передачи.