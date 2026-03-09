Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров высказался о ярких драках и концовке регулярного чемпионата КХЛ

Андрей Назаров высказался о ярких драках и концовке регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров высказался об интригах в концовке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую. По сути, уже сейчас команды из верхней части турнирной таблицы начали подготовку к плей-офф. Интересно наблюдать и за развязкой в борьбе за восьмое место в Восточной конференции. Думаю, у «Сибири» шансов побольше, чем у «Амура», но случиться может всё что угодно, так что не будем спешить. Разумеется, одну из главных ролей в розыгрыше Кубка Гагарина будут играть вратари. Сейчас у некоторых команд есть проблемы в этом вопросе.

Радует, что КХЛ продолжают активно и качественно показывать по федеральному спортивному телевидению, как и положено для главной хоккейной лиги Европы. С пониманием начали относиться и к ярким дракам, ведь они тоже являются частью хоккея. В таких поединках важно понимать, опасен не тот, кто много говорит и смеётся, а тот, кто на тебя уверенно и внимательно смотрит. Хочется, чтобы концовка чемпионата получилась интересной, а в плей-офф было побольше принципиальных противостояний», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Матч «Локомотив» — «Северсталь» 9 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
12 голов и драка! «Шанхай» всё-таки устроил шоу в Китае
Видео
12 голов и драка! «Шанхай» всё-таки устроил шоу в Китае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android