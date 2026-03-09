Кучеров может отыграть самое большое отставание в гонке бомбардиров НХЛ за 23 года

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:8). Две заброшенные шайбы и ассист позволили Никите сократить отставание от лидира гонки бомбардиров Коннора Макдэвида до пяти очков.
В активе Кучерова теперь 103 (34+69) очка в 58 матчах, в то время как у лидера гонки бомбардиров сезона нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида 108 (35+73) очков в 64 играх. Кучеров отставал в гонке бомбардиров на 22 очка (23 декабря 2025 года), и в случае завоевания «Арт Росс Трофи», может преодолеть самый большой отрыв с тех пор, как Петер Форсберг преодолел отставание в 32 очка в сезоне-2002/2003.
Кучеров набрал семь очков за два дня. Он является рекордсменом «Тампа-Бэй» по количеству очков за два дня, набрав восемь с 23 по 24 апреля 2022 года.
