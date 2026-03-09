«Это была игра плей-офф». Хагель высказался о зрелищном матче «Тампа-Бэй» с «Баффало»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель высказался о поражении в матче с «Баффало Сэйбрз» (7:8) и заявил, что эта игра была похожа на встречу плей-офф. Команды заработали 102 минуты штрафа (45 у «Сэйбрз», 57 у «Лайтнинг»), состоялось сразу пять драк. Этот матч стал первым в НХЛ за 33 года, когда было столько голов и удалений у двух команд в сумме.

«Думаю, это была игра плей-офф. Очевидно, есть много вещей, которые мы можем подправить, но полагаю, сегодня мы стали лучше как команда в некоторых аспектах. Мы сплотились. Это та команда, которую хочу видеть в этой раздевалке. Конечно, восемь пропущенных шайб — это будет легко исправить. Думаю, итогом этого матча будет ощущение, что у нас хорошая команда», — цитирует Хагеля пресс-служба клуба.