КХЛ определила лучших игроков 25-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 25-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Владимир Галкин («Автомобилист»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,5 и 98,33% отражённых бросков. В матче с ЦСКА (1:0) Галкин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником впервые в карьере признан Джоуи Кин («Спартак»), набравший 6 (2+4) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (СКА), набравший 5 (3+2) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий Севастьян Соколов («Нефтехимик»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+1».