«Просто на пару шагов опередил защитников». Подколзин оценил свой гол в ворота «Вегаса»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал победу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2), в котором россиянин отметился заброшенной шайбой, убежал от защитников на рандеву с вратарём Акирой Шмидом.

«Мы сыграли хорошо в защите и должны продолжать играть так в дальнейшем. Мы продолжаем бороться за место в плей-офф. Наступила та часть, сезона, где мы должны выкладываться на полную и поддерживать друг друга.

Мой гол? Я просто на пару шагов опередил защитников, а дальше мне немного повезло. Иногда тебе везёт, стараюсь быть в хорошей голевой позиции», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.

