«Просто на пару шагов опередил защитников». Подколзин оценил свой гол в ворота «Вегаса»

«Просто на пару шагов опередил защитников». Подколзин оценил свой гол в ворота «Вегаса»
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин прокомментировал победу в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:2), в котором россиянин отметился заброшенной шайбой, убежал от защитников на рандеву с вратарём Акирой Шмидом.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Бушар, Дак) – 23:21     1:1 Ханифин (Марнер) – 33:09     1:2 Подколзин – 42:34     1:3 Драйзайтль (Макдэвид) – 51:53     2:3 Айкел (Марнер) – 56:43 (sh)     2:4 Капанен (Макдэвид, Экхольм) – 58:03    

«Мы сыграли хорошо в защите и должны продолжать играть так в дальнейшем. Мы продолжаем бороться за место в плей-офф. Наступила та часть, сезона, где мы должны выкладываться на полную и поддерживать друг друга.

Мой гол? Я просто на пару шагов опередил защитников, а дальше мне немного повезло. Иногда тебе везёт, стараюсь быть в хорошей голевой позиции», — цитирует Подколзина пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии
