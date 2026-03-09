«Баффало» одержало 28 побед за последние 35 матчей и возглавило Атлантический дивизион НХЛ

В американском Баффало на льду «Кибэнк-центра» прошёл сверхрезультативный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», в котором хозяева льда выиграли со счётом 8:7. Эта победа стала для «Баффало» 28-й в последних 35 матчах сезона и позволила «клинкам» возглавить Атлантический дивизион НХЛ.
Наибольшее количество побед за 35 игр сезона одержали команды:
31 — «Бостон Брюинз» (1929/1930);
30 — «Детройт Ред Уингз» (1995/1996);
29 — «Бостон Брюинз» (1970/1971);
29 — «Айлендерс» (1981/1982);
29 — «Бостон Брюинз» (2008/2009);
29 — «Колорадо Эвеланш» (2021/2022);
28 — «Баффало Сэйбрз» (2025/2026).
Для «Баффало» выход на первое место в дивизионе в марте или апреле стал первым с сезона-2009/2010. «Клинки» не выходят в плей-офф с сезона-2010/2011.
- 9 марта 2026
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
12:20
-
11:53
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
10:00
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:44
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
07:32
-
07:25
-
06:58
-
06:18
-
06:13
-
06:11
-
05:01
-
04:48
-
04:36
-
04:28
-
04:09
-
03:46
-
02:42
- 8 марта 2026
-
23:55
-
23:52
-
23:50