«Баффало» одержало 28 побед за последние 35 матчей и возглавило Атлантический дивизион НХЛ

В американском Баффало на льду «Кибэнк-центра» прошёл сверхрезультативный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», в котором хозяева льда выиграли со счётом 8:7. Эта победа стала для «Баффало» 28-й в последних 35 матчах сезона и позволила «клинкам» возглавить Атлантический дивизион НХЛ.

Наибольшее количество побед за 35 игр сезона одержали команды:

31 — «Бостон Брюинз» (1929/1930);

30 — «Детройт Ред Уингз» (1995/1996);

29 — «Бостон Брюинз» (1970/1971);

29 — «Айлендерс» (1981/1982);

29 — «Бостон Брюинз» (2008/2009);

29 — «Колорадо Эвеланш» (2021/2022);

28 — «Баффало Сэйбрз» (2025/2026).

Для «Баффало» выход на первое место в дивизионе в марте или апреле стал первым с сезона-2009/2010. «Клинки» не выходят в плей-офф с сезона-2010/2011.