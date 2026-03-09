Скидки
«Баффало» одержало 28 побед за последние 35 матчей и возглавило Атлантический дивизион НХЛ

Комментарии

В американском Баффало на льду «Кибэнк-центра» прошёл сверхрезультативный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», в котором хозяева льда выиграли со счётом 8:7. Эта победа стала для «Баффало» 28-й в последних 35 матчах сезона и позволила «клинкам» возглавить Атлантический дивизион НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Доун (Томпсон, Байрэм) – 08:26 (pp)     2:0 Цукер (Далин, Томпсон) – 22:15 (pp)     3:0 Так (Томпсон, Эстлунд) – 25:10 (pp)     3:1 Перри (Кучеров, Рэддиш) – 27:55     4:1 Так (Байрэм) – 31:06 (sh)     4:2 Кучеров (Рэддиш) – 32:26 (pp)     4:3 Гиргенсонс (Гурд, Мозер) – 34:46     4:4 Мозер (Гики) – 37:37     4:5 Кучеров (Хагель, Мозер) – 40:59     4:6 Пойнт – 45:46     5:6 Кэррик (Бенсон, Кесселринг) – 46:12     5:7 Хагель (Чирелли, Рэддиш) – 49:48     6:7 Далин (Томпсон, Байрэм) – 51:03     7:7 Цукер (Маклауд) – 54:29     8:7 Доун – 55:43 (pp)    

Наибольшее количество побед за 35 игр сезона одержали команды:

31 — «Бостон Брюинз» (1929/1930);
30 — «Детройт Ред Уингз» (1995/1996);
29 — «Бостон Брюинз» (1970/1971);
29 — «Айлендерс» (1981/1982);
29 — «Бостон Брюинз» (2008/2009);
29 — «Колорадо Эвеланш» (2021/2022);
28 — «Баффало Сэйбрз» (2025/2026).

Для «Баффало» выход на первое место в дивизионе в марте или апреле стал первым с сезона-2009/2010. «Клинки» не выходят в плей-офф с сезона-2010/2011.

