Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — об ОИ-2026: прорывные Игры в плане тактики, развития хоккея и судейства

Плющев — об ОИ-2026: прорывные Игры в плане тактики, развития хоккея и судейства
Комментарии

Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире, прошедшем в Италии. Сборная США стала обладателями золотых медалей.

«В конце февраля завершилась Олимпиада, и я всё ещё жду, что хоть у кого-то из официальных лиц нашего хоккея появится желание её обсудить, подвести итоги. Тем более по уровню хоккея это были прорывные Игры, которые мы обязаны тщательно изучать в плане тактики, развития хоккея, судейства и так далее. Но пока так ничего и не дождался. Отдельные эксперты-любители что-то подметили, другие с гордостью отчитались, что ничего не смотрели. Люди, от которых зависит принятие хоккейных решений, молчат. Странная ситуация.

Ну о чём тут говорить, если по теме Олимпиады КХЛ заинтересовало разве что якобы слабое судейство, хотя на самом деле его уровень был намного выше, чем в нашей лиге. Ну и ещё был чуть ли не поощрён олимпийский прогул матча со стороны главного тренера СКА. Послушайте, если по итогам таких мощнейших Игр мы обсуждаем только две темы, да и ещё, извините, «левые», то у нас большие проблемы. Прежде всего с пониманием хоккея, профессионализмом, уважением к своей лиге», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Матч «Локомотив» — «Северсталь» 9 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Материалы по теме
Плющев — о судействе в КХЛ: наш хоккей насилует правило «трёх секунд за воротами»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android