Плющев — об ОИ-2026: прорывные Игры в плане тактики, развития хоккея и судейства

Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире, прошедшем в Италии. Сборная США стала обладателями золотых медалей.

«В конце февраля завершилась Олимпиада, и я всё ещё жду, что хоть у кого-то из официальных лиц нашего хоккея появится желание её обсудить, подвести итоги. Тем более по уровню хоккея это были прорывные Игры, которые мы обязаны тщательно изучать в плане тактики, развития хоккея, судейства и так далее. Но пока так ничего и не дождался. Отдельные эксперты-любители что-то подметили, другие с гордостью отчитались, что ничего не смотрели. Люди, от которых зависит принятие хоккейных решений, молчат. Странная ситуация.

Ну о чём тут говорить, если по теме Олимпиады КХЛ заинтересовало разве что якобы слабое судейство, хотя на самом деле его уровень был намного выше, чем в нашей лиге. Ну и ещё был чуть ли не поощрён олимпийский прогул матча со стороны главного тренера СКА. Послушайте, если по итогам таких мощнейших Игр мы обсуждаем только две темы, да и ещё, извините, «левые», то у нас большие проблемы. Прежде всего с пониманием хоккея, профессионализмом, уважением к своей лиге», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.