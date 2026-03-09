«Локомотив» — «Северсталь»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 9 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится матч между местным «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Игра на стадионе «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч «Локомотив» — «Северсталь» 9 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Это будет заключительная шестая игра команд в текущем сезоне. Ранее «Локомотив» одержал три победы в пяти матчах с «Северсталью». «Локомотив» расположился на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ с 91 очком. «Северсталь» с 81 очками занимает третье место в таблице Запада.
Комментарии