«Надеюсь, что у Жамнова всё в порядке». Плющев — о долгом отсутствии тренера «Спартака»

«Надеюсь, что у Жамнова всё в порядке». Плющев — о долгом отсутствии тренера «Спартака»
Комментарии

Заслуженный тренер России, бывший глава судейского корпуса КХЛ Владимир Плющев высказался о длительном отсутствии главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова. Специалист временно покинул расположение клуба с конца января.

«Странное исчезновение главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова, мягко говоря, не последнего человека в нашем хоккее. Одни игроки «Спартака» в интервью говорят, что Жамнов давно не в команде, другие тут же это опровергают, а исполняющий обязанности на пресс-конференциях только добавляет тумана. При этом внятной позиции клуба в прессе нет.

Надеюсь, что у Жамнова всё в порядке с восстановлением здоровья, исключительно с этим связана ситуация последних недель. Но чтобы избегать такого бардака, нужна чёткая информационная политика и клубов, и лиги. А её нет», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Официально
«Спартак» рассказал о текущей ситуации с главным тренером Алексеем Жамновым
